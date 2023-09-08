Жительницу Сургута во время сбора грибов в лесу чуть не засосало нефтяное болото

Жительницу Сургута, собиравшая грибы в лесу, чуть не погибла, попав в «нефтяное болото». Женщина спаслась благодаря родным, которые буквально вытянули ее из трясины.
Популярные статьи
- Губернатор Моор во время предвыборного визита в ХМАО презентовал проект, который может помешать планам Комаровой
- И там «все в доле»? Власти ХМАО затеяли корректировку проектной документации еще одного созданного за бюджетный счет долгостроя
- Поджегший себя в ходе конфликта с судебными приставами житель Ямала скончался в больнице
Свежие комментарии