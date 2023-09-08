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Жительницу Сургута во время сбора грибов в лесу чуть не засосало нефтяное болото

Жительницу Сургута во время сбора грибов в лесу чуть не засосало нефтяное болото

Жительницу Сургута, собиравшая грибы в лесу, чуть не погибла, попав в «нефтяное болото». Женщина спаслась благодаря родным, которые буквально вытянули ее из трясины.

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