«Уже никто в РЖД не скажет: а зачем все эти ретропоезда и паровозы!» Алексей Вульфов в эксклюзивном интервью Vgudok рассказал о железнодорожном ретро-движении

Ретропоезда. В последние годы о них слышно всё больше. О том, что сделано в направлении ретро-движения на железных дорогах России и что предстоит сделать, мы поговорили с председателем Общества любителей железных дорог России (ВОЛЖД) Алексеем Вульфовым.
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