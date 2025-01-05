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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

«Уже никто в РЖД не скажет: а зачем все эти ретропоезда и паровозы!» Алексей Вульфов в эксклюзивном интервью Vgudok рассказал о железнодорожном ретро-движении

«Уже никто в РЖД не скажет: а зачем все эти ретропоезда и паровозы!» Алексей Вульфов в эксклюзивном интервью Vgudok рассказал о железнодорожном ретро-движении

Ретропоезда. В последние годы о них слышно всё больше. О том, что сделано в направлении ретро-движения на железных дорогах России и что предстоит сделать, мы поговорили с председателем Общества любителей железных дорог России (ВОЛЖД) Алексеем Вульфовым.

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