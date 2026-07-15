Вучич прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Sipa USA/ТАSS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Сербии Александр Вучич и ряд других лидеров ЕС прибыли в Киев для участия в саммите стран Юго-Восточной Европы, где встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским.