Гражданочка
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гражданочка

98 подписчиков

«Почему у тебя младшая дочь ходит в обносках?» — ругает Анну мать

«Почему у тебя младшая дочь ходит в обносках?» — ругает Анну мать— Аня, я давно с тобой хотела поговорить… Скажи, неужели ты сама считаешь нормальным, что младшая дочь у тебя ходит в обносках от старшей? Анна даже не сразу поняла, о чем говорит мать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии