«Почему у тебя младшая дочь ходит в обносках?» — ругает Анну мать— Аня, я давно с тобой хотела поговорить… Скажи, неужели ты сама считаешь нормальным, что младшая дочь у тебя ходит в обносках от старшей? Анна даже не сразу поняла, о чем говорит мать.