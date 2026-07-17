«Почему у тебя младшая дочь ходит в обносках?» — ругает Анну мать— Аня, я давно с тобой хотела поговорить… Скажи, неужели ты сама считаешь нормальным, что младшая дочь у тебя ходит в обносках от старшей? Анна даже не сразу поняла, о чем говорит мать.
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