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Петербургский дневник

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В Петербурге задержали любителей «легких» денег, которые подожгли дверь в доме

В Петербурге задержали любителей «легких» денег, которые подожгли дверь в доме

Преступление было совершено на Стародеревенской улице В Приморском районе Петербурга 15 августа 48-летняя жительница дома 19 по Стародеревенской улице рассказала полицейским о том, что кто-то поджег дверь в ее квартиру на десятом этаже.

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