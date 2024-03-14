Автор: Сергей Маржецкий Программное интервью президента Путина телеведущему Дмитрию Киселеву должно было накануне выборов расставить все точки над i, дав понять потенциальным избирателям, что последует за ними.
Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности
Комментарии
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Андрей Сапожников
Любое соглашение и договор выполняется только тогда, когда неисполнение будет нести более крупные потери, чем их исполнение. Это называется гарантии исполнения договоров. Если за неисполнение мирных минских договоров никто не понёс каких-либо негативных последствий, значит гарантии этих соглашений были ничтожны, ну то есть их вообще не было. Ну или это было как под "честное Германское слово", или "честное Французское слово".
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9 час.
Анатолий Рябенко
США и украинские забулдыги хотят мира с Россией под "честное Украинское зе слово" как с минскими договорами. После как оклемаются так по новому начнут играть бандеровскую пластинку. Нам это надо?????? Нас проклянут погибшие и пострадавшие в СВО. Только полная безоговорочная капитуляция по целям СВО.
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6 час.
Владимир семин
Время покажет!
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3 час.
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