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Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Автор: Сергей Маржецкий Программное интервью президента Путина телеведущему Дмитрию Киселеву должно было накануне выборов расставить все точки над i, дав понять потенциальным избирателям, что последует за ними.

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Комментарии
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Андрей Сапожников
Любое соглашение и договор выполняется только тогда, когда неисполнение будет нести более крупные потери, чем их исполнение. Это называется гарантии исполнения договоров. Если за неисполнение мирных минских договоров никто не понёс каких-либо негативных последствий, значит гарантии этих соглашений были ничтожны, ну то есть их вообще не было. Ну или это было как под &quot;честное Германское слово&quot;, или &quot;честное Французское слово&quot;.
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9 час.
Анатолий Рябенко
США и украинские забулдыги хотят мира с Россией  под &quot;честное Украинское зе слово&quot; как с минскими договорами. После как оклемаются так по новому начнут играть бандеровскую пластинку. Нам это надо?????? Нас проклянут погибшие и пострадавшие в СВО. Только полная безоговорочная капитуляция по целям СВО.
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6 час.
Владимир семин
Время покажет!
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3 час.

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