Что сказал в интервью Путин об СВО, мирных переговорах и гарантиях безопасности

Андрей Сапожников

Любое соглашение и договор выполняется только тогда, когда неисполнение будет нести более крупные потери, чем их исполнение. Это называется гарантии исполнения договоров. Если за неисполнение мирных минских договоров никто не понёс каких-либо негативных последствий, значит гарантии этих соглашений были ничтожны, ну то есть их вообще не было. Ну или это было как под "честное Германское слово", или "честное Французское слово".