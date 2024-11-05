Власти Украины провалили план по мобилизации в 2024 году

Украинские власти не выполнят план по мобилизации до конца года, заявила депутат парламента страны, член комитета Верховной рады по обороне Соломия Бобровская, ее слова приводит канал «Говорит Великий Львов».
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