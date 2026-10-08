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Царьград

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Координатор пророссийских сил: Киев готов мобилизовать женщин

Координатор пророссийских сил: Киев готов мобилизовать женщин

Сергей Лебедев сообщил, что украинские власти не затягивают мобилизацию из-за нехватки средств. Киев готов призывать женщин в ВСУ при поддержке западных союзников.

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