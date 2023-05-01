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Такие красивые, но недолговечные узоры на песке

Такие красивые, но недолговечные узоры на песке

Талантливый человек – талантлив во всём, так можно сказать о современном художнике Джиме Дэнэване (Jim Denеvan), который ещё несколько лет назад прославился тем, что нарисовал гигантские замысловатые узоры на замёрзшей поверхности озера Байкал.

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