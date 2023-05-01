Такие красивые, но недолговечные узоры на песке

Талантливый человек – талантлив во всём, так можно сказать о современном художнике Джиме Дэнэване (Jim Denеvan), который ещё несколько лет назад прославился тем, что нарисовал гигантские замысловатые узоры на замёрзшей поверхности озера Байкал.
Талантливый человек – талантлив во всём, так можно сказать о современном художнике Джиме Дэнэване (Jim Denеvan), который ещё несколько лет назад прославился тем, что нарисовал гигантские замысловатые узоры на замёрзшей поверхности озера Байкал.
Свежие комментарии