Три дата-центра за неделю. Два суперкомпьютера. Масштабные сбои по всей стране.
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Когда безопасность государства в частных руках, это подобие. Типа не война, а спецоперация. Не государство, а отдельные сословия с воровским уклоном и нежеланием работать. Только петь, плясать и выпендриваться друг перед другом. И непонятно, что мы строим, не имея плана хотя бы на 5 лет и к чему стремиться. При умелом управлении народ СССР показал, что может и в войне победить и восстановить разруху за короткое время