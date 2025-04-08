Горы трупов солдат ВСУ на границе Белгородской области сняли на видео

Дрон снял тайное кладбище бойцов ВСУ у границ Белгородской области.Горы трупов украинских солдат у границ с Белгородской областью удалось обнаружить и снять на видео при помощи дрона позже телеграм-канал «Северный ветер» опубликовал видеозапись.