Питерский священник призвал не предохраняться во время секса

Настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге протоиерей Кирилл Иванов заявил, что если пара желает находиться в полноценных супружеских отношениях, то им не нужно пользоваться контрацепцией, а стоит положиться на волю Бога.
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