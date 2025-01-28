Питерский священник призвал не предохраняться во время секса

Настоятель храма во имя Пресвятой Владычицы Богородицы игумении горы Афонской в Санкт-Петербурге протоиерей Кирилл Иванов заявил, что если пара желает находиться в полноценных супружеских отношениях, то им не нужно пользоваться контрацепцией, а стоит положиться на волю Бога.