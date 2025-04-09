Пластик, феминизм и поддержка Украины: что скрывается за брендами косметики Ирина ВальковаС начала 2022 года, после введения международных санкций и начала специальной военной операции (СВО) России, многие западные бренды покинули российский рынок, в том числе и крупные косметические гиганты.