Пластик, феминизм и поддержка Украины: что скрывается за брендами косметики Ирина ВальковаС начала 2022 года, после введения международных санкций и начала специальной военной операции (СВО) России, многие западные бренды покинули российский рынок, в том числе и крупные косметические гиганты.
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