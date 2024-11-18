В Петербурге будут судить женщину, которая забрала с витрины чужое кольцо с бриллиантами, – видео

Таким образом она решила себя порадовать, так как ухажер отказался покупать ей украшения В Московском районе Петербурга будут судить 49-летнюю уроженку Республики Татарстан, которая обвиняется в краже с витрины кольца с бриллиантами, забытого посетительницей магазина.
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