В Петербурге будут судить женщину, которая забрала с витрины чужое кольцо с бриллиантами, – видео

Таким образом она решила себя порадовать, так как ухажер отказался покупать ей украшения В Московском районе Петербурга будут судить 49-летнюю уроженку Республики Татарстан, которая обвиняется в краже с витрины кольца с бриллиантами, забытого посетительницей магазина.