Как защитить свой покой: шаги по законному урегулированию конфликта с шумными соседями Ирэн ОрлонскаяВ Москве в 2024 году было зафиксировано более 5000 штрафов за нарушения тишины, что подтверждает эффективность закона.
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