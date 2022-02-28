Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН и закрыть ей транспортное сообщение во всем мире

Россию необходимо исключить из Совета безопасности ООН из-за ее «военных преступлений» и лишить транспортного сообщения с миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к соотечественникам, опубликованном в его Telegram-канале.
Россию необходимо исключить из Совета безопасности ООН из-за ее «военных преступлений» и лишить транспортного сообщения с миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к соотечественникам, опубликованном в его Telegram-канале.
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