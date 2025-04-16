Организаторы «рыбной пирамиды» в Татарстане в ближайшее время предстанут перед судом

Автор: Дмитрий ШатровРасследование дела о «рыбной пирамиде» закончено и передано в прокуратуру. Об этом на пресс-конференции о расследовании резонансных преступлений в ГСУ МВД по РТ сообщил заместитель начальника ГСУ МВД по РТ полковник юстиции Рустем Садыков.