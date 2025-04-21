Авито Работа помогает усилить привлекательность HR-бренда крупнейших торговых сетей в рамках Чемпионата розничных профессий

Авито Работа выступила соорганизатором Первого Национального Чемпионата розничных профессий – крупнейшего отраслевого события, направленного на повышение профессиональных стандартов в розничной торговле и решение актуальных кадровых вызовов.
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