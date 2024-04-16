Орбакайте публично поздравила с юбилеем свою маму Пугачеву

В своем личном блоге певица и актриса Кристина Орбакайте отправила теплые поздравления своей маме Алле Пугачевой, сопроводив пост архивными фотографиями: Алла будет петь… С днем рождения, мама Кристина отключила комментарии к этой публикации.
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