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Новак высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов

Новак высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов.

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