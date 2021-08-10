Новак высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов.
Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов.
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