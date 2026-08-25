Журналистка Баязитова рассказала о своих судах с колонией

Журналистка Александра Баязитова, освобожденная после отбытия срока по резонансному делу о вымогательстве через Telegram-канал, в интервью «МК» рассказала о своих судебных процессах с колонией, где она находилась .
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