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Журналистка Баязитова рассказала о своих судах с колонией

Журналистка Баязитова рассказала о своих судах с колонией

Журналистка Александра Баязитова, освобожденная после отбытия срока по резонансному делу о вымогательстве через Telegram-канал, в интервью «МК» рассказала о своих судебных процессах с колонией, где она находилась .

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