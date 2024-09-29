Китайская компания вновь испытает прототип многоразовой ракеты Nebula-1

Прототип многоразовой ракеты Nebula-1 после неудачной посадки на опоры 22 сентября 2024 года / © Deep Blue Aerospace Несмотря на неудачное приземление прототипа многоразовой ракеты Nebula-1 во время испытания 22 сентября, представители Deep Blue Aerospace отметили, что демонстратор успешно выполнил 10 из 11 основных задач, намеченных для полета.
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