Китайская компания вновь испытает прототип многоразовой ракеты Nebula-1

Прототип многоразовой ракеты Nebula-1 после неудачной посадки на опоры 22 сентября 2024 года / © Deep Blue Aerospace Несмотря на неудачное приземление прототипа многоразовой ракеты Nebula-1 во время испытания 22 сентября, представители Deep Blue Aerospace отметили, что демонстратор успешно выполнил 10 из 11 основных задач, намеченных для полета.