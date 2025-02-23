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Болгарские неонацисты провели марш в центре Софии

В Софии 22 февраля состоялось ежегодное шествие «Луков-марш», получившее название в честь крайне правого националиста и сторонника альянса Болгарии с нацистской Германией генерала Христо Лукова (1887-1943).

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Комментарии
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Eduard
Какой уведомительный,какой разрешительный марш,понмоему судья сам фашист!
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20 час.
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