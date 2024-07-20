В МИД РФ заявили, что милитаризация севера Норвегии не повысит его безопасность

Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner Милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а обернется эскалацией напряженности, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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