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В МИД РФ заявили, что милитаризация севера Норвегии не повысит его безопасность

В МИД РФ заявили, что милитаризация севера Норвегии не повысит его безопасность

Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner Милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а обернется эскалацией напряженности, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Комментарии
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Eduard
Конечно! Разве мы викингам угрожали когда,что они вооружаются и обюирают население,что бы генералы их шиковали?
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17 час.

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