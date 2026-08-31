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Царьград

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ОПЕК+ увеличит квоту на добычу нефти до 31,01 млн б/с в сентябре

ОПЕК+ увеличит квоту на добычу нефти до 31,01 млн б/с в сентябре

ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу нефти на 188 тыс. б/с в сентябре, доведя квоту до 31,01 млн б/с.

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