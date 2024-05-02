Остановка запрещена. Новые знаки появятся на улицах Екатеринбурга, речь идет об участках: 1. На Челюскинцев от Героев России до Братьев Быковых; 2.
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Остановка запрещена. Новые знаки появятся на улицах Екатеринбурга, речь идет об участках: 1. На Челюскинцев от Героев России до Братьев Быковых; 2.
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