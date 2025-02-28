Мой Нижний Новгород Дерзким армянином оказался преподаватель Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Авакян Эрик ВиленовичПо словам сотрудников магазина, двое мужчин ругались матом на кассе самообслуживания, на что продавец сделала им замечание, в ответ она услышала оскорбления.
«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Над Сивашем. Крым же их? Нехай форсируют.
Ответить
2 час.
Виктор Хованов
В городах России все первые линии на кладбищах "оккупированы" бывшими армянами.
Ответить
2 час.
valentina sergeeva
Чтоб вы все так жили, как нас "кормите".
Ответить
1 час.
Свежие комментарии