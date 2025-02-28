ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Кто поймет таинственную русскую душу???  Даже мы сами не понимаем....  Вот с чего началась эта история с хостелами......Под Москвой откры...
  • valentina sergeeva
    Чтоб вы все так жили, как нас "кормите".«Вы кушаете, пото...
  • Виктор Борисов
    СЛАВА  РОССИИ!!!!Мы с  тобой  ОДНОЙ  КРОВИ!!!Миграционный цент...

«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

Мой Нижний Новгород Дерзким армянином оказался преподаватель Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Авакян Эрик ВиленовичПо словам сотрудников магазина, двое мужчин ругались матом на кассе самообслуживания, на что продавец сделала им замечание, в ответ она услышала оскорбления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЕ
Михаил Е
Над Сивашем. Крым же их? Нехай форсируют.
Ответить
2 час.
Виктор Хованов
В городах России все первые линии на кладбищах &quot;оккупированы&quot; бывшими армянами.
Ответить
2 час.
valentina sergeeva
Чтоб вы все так жили, как нас &quot;кормите&quot;.
Ответить
1 час.
наверх