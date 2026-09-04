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В Москве мотоциклист погиб при столкновении с автобусом

В Москве мотоциклист погиб при столкновении с автобусом

Водитель мотоцикла «Хонда» погиб в результате столкновения с автобусом на 48-м километре дороги «Каширское шоссе» в Москве.

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