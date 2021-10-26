5МИНУТКА

269 541 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    Если "хороших мало", тогда что ж обижаться, когда женщины говорят, что "все мужики..." ну и т.д.? Ведь, выходит, прав...Пытаюсь понять и ...
  • Олег Анатольевич
    Да-да-да..Дело было в феврале,проезжая мимо поля мы набрали с бахчи арбузы)))Окно
  • Танюша Милая
    Как -то все хмуро вы описали , ну прям руки на себя наложить .Друг с депрессией...

Дед рассказал военную историю, про то как немец просил его семье коробочку отдать

Дед рассказал военную историю, про то как немец просил его семье коробочку отдать

Дедушка наш, Григорий Михайлович, всю войну прошел в разведке. В плену не был, серьезных ранений тоже не получил.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Елена игрик
Деды очень не любили рассказывать. Когда собирались, пили за Победу и поминали павших, но о войне - никогда. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гроздей. Мир праху их.
Елена игрик
Гвоздей
Владимир Кудров
Сказка с кучей нелепостей. "Ночь выдалась очень сырая, ... ... тут же щелкнул выстрел снайпера. Стрелял по блику стекла." ))) Не приходилось слышать от фронтовиков о кисетах для махорки у немцев. Да и летом 42-го немцы не думали, что советскому солдату Берлин "по пути".

Картина дня

наверх