Дед рассказал военную историю, про то как немец просил его семье коробочку отдать

5МИНУТКАРазвлеченияДед рассказал военную историю, про то как немец просил его семье коробочку отдать Дедушка наш, Григорий Михайлович, всю войну прошел в разведке. В плену не был, серьезных ранений тоже не получил.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикДеды очень не любили рассказывать. Когда собирались, пили за Победу и поминали павших, но о войне - никогда. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гроздей. Мир праху их.Елена игрикГвоздейВКВладимир КудровСказка с кучей нелепостей. "Ночь выдалась очень сырая, ... ... тут же щелкнул выстрел снайпера. Стрелял по блику стекла." ))) Не приходилось слышать от фронтовиков о кисетах для махорки у немцев. Да и летом 42-го немцы не думали, что советскому солдату Берлин "по пути".Комментировать
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