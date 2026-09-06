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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергеев о Шварце: «Это тренер, которого мы ждали, он дает «Динамо» много позитива. Сейчас у нас хорошая команда»

Нападающий « Динамо » Иван Сергеев высказался о работе под руководством Сандро Шварца .  Сегодня «Динамо» обыграло « Спартак » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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