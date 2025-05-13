Звезда «Универа» в бикини поплавала в море

Российская актриса Мария Кожевникова поплавала в море в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,9 миллиона подписчиков.