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Царьград

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Цыганский — официальный язык. И это место рвётся вступить в ЕС

Цыганский — официальный язык. И это место рвётся вступить в ЕС

На окраине македонской столицы Скопье цыганский язык давно стал официальным. Пока Романистан существует лишь на бумаге активистов, Северная Македония — страна, где находится этот уникальный муниципалитет, — почти двадцать лет пытается войти в Евросоюз.

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