Новая украинская ракета Trembita: пустые угрозы или реальная опасность для России

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. На Украине вряд ли остались значимые производства, способные создать новую ракету, которая могла бы достигнуть Москвы, поэтому слухи о новой ракете Trembita являются следствием психологической войны.
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