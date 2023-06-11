Власти сообщили о шести погибших в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктор Витовецкий в воскресенье, 11 июня, в эфире телеканала «Рада» сообщил о последствия затопления территорий в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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