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Файзуллаев: «Хотел бы играть в Испании, дай бог — в «Барселоне»

Файзуллаев: «Хотел бы играть в Испании, дай бог — в «Барселоне»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в беседе с авторами Sport24 Тиграном Арутюняном и Андреем Бабичем рассказал о желании играть в Испании и назвал клуб, в котором хочет оказаться.

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