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Царьград

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"Манчестер Сити" победил "Норвич" 5:0 в Кубке английской лиги

"Манчестер Сити" победил "Норвич" 5:0 в Кубке английской лиги

"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" со счётом 5:0 в третьем раунде Кубка английской лиги. Мячи забили Самба, Шерки, Аллан и Макайду.

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