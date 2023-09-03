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Зубные коронки переведут на уровень российских нанотехнологий

Зубные коронки переведут на уровень российских нанотехнологий

Компания «Нова-Хелс», занимающаяся производством изделий для стоматологии, построит в особой экономической зоне «Томск» завод по выпуску керамических блоков, служащих основой для создания мостов, коронок, вкладок и других элементов зубных протезов.

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