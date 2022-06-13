Британская разведка назвала определяющий фактор для успешного наступления ВС РФ на Донбассе

Освобождение территорий Донбасса силами ВС РФ и НМ ЛНР и ДНР продолжается. Практически ежедневно поступают данные о разгроме какого-либо украинского укрепрайона или занятии союзными войсками населенного пункта, ранее находящегося под контролем ВСУ.