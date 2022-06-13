Военное обозрение

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  • Олег Владимирович
    так и должно быть!!!👍Ополченцев Донбас...
  • Владимир Аверков
    а что не так?...сами даём,сами забираем...всё в норме....чтоб в мире жить,склифусам надо было меньше лаять из подворо...Литовский министр...
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Британская разведка назвала определяющий фактор для успешного наступления ВС РФ на Донбассе

Британская разведка назвала определяющий фактор для успешного наступления ВС РФ на Донбассе

Освобождение территорий Донбасса силами ВС РФ и НМ ЛНР и ДНР продолжается. Практически ежедневно поступают данные о разгроме какого-либо украинского укрепрайона или занятии союзными войсками населенного пункта, ранее находящегося под контролем ВСУ.

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