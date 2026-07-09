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Огурцы и помидоры: так все же можно в одном салате или как?

Огурцы и помидоры: так все же можно в одном салате или как?

Каждый второй дачный салат — это классическое сочетание красного и зелёного. Но в последние годы диетологи и нутрициологи всё чаще спорят: полезно ли это соседство? Откуда взялся миф о «плохой совместимости»? Механизм раздора основан на двух веществах.

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