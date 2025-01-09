Ла Лига выступила с заявлением после разрешения зарегистрировать Ольмо и Виктора

Ла Лига выступила с официальным заявлением после того, как Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.
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