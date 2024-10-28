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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Black Ops 6 спасает Game Pass, изумительная Starfield 2, системки Horizon Remastered… Успешный рели...

Black Ops 6 спасает Game Pass, изумительная Starfield 2, системки Horizon Remastered… Успешный рели...

Black Ops 6 спасает Game Pass, изумительная Starfield 2, системки Horizon Remastered…Успешный релиз скоростного платформера Sonic X Shadow Generations, решение добавить Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass может положительно сказаться на числе абонентов сервиса, первая реакция на Black Ops 6 от аудитории и прессы, бывший дизайнер Bethesda Game Studios Брюс Несмит выразил свой оптимизм касательно будущего вселенной Starfield, компания Nixxes опубликовала системные требования ремастера Horizon Zero Dawn, дисковые версии источник#Bethesda_Game_Studios #Call_of_Duty_Black_Ops.

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