Black Ops 6 спасает Game Pass, изумительная Starfield 2, системки Horizon Remastered… Успешный рели...

Black Ops 6 спасает Game Pass, изумительная Starfield 2, системки Horizon Remastered…Успешный релиз скоростного платформера Sonic X Shadow Generations, решение добавить Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass может положительно сказаться на числе абонентов сервиса, первая реакция на Black Ops 6 от аудитории и прессы, бывший дизайнер Bethesda Game Studios Брюс Несмит выразил свой оптимизм касательно будущего вселенной Starfield, компания Nixxes опубликовала системные требования ремастера Horizon Zero Dawn, дисковые версии источник#Bethesda_Game_Studios #Call_of_Duty_Black_Ops.