Долгожители в мире животных

На нашей планете обитают 8 миллионов видов животных. Продолжительность жизни у всех разная. Доказано, что примитивные виды, такие как черви и гидры, как бы и вовсе не стареют и, если бы не опасности окружающего мира, могли бы жить почти вечно.
На нашей планете обитают 8 миллионов видов животных. Продолжительность жизни у всех разная. Доказано, что примитивные виды, такие как черви и гидры, как бы и вовсе не стареют и, если бы не опасности окружающего мира, могли бы жить почти вечно.
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