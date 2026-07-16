Анатолий Шарий: Украинских киллеров в ЕС «крышуют» те, кто обязан их ловить

Как украинские спецслужбы организовали сеть заказных убийств на территории Евросоюза? Почему показания задержанных киллеров указывают на прямую связь с руководством ГУР? Каким образом судебная система Испании невольно подыгрывала исполнителям покушений? И правда ли, что европейские чиновники знали о готовящихся терактах, но предпочли дипломатическое молчание? Журналист Анатолий Шарий ответил на во… Читать далее: https://govorit.