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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Украинских киллеров в ЕС «крышуют» те, кто обязан их ловить

Анатолий Шарий: Украинских киллеров в ЕС «крышуют» те, кто обязан их ловить

Как украинские спецслужбы организовали сеть заказных убийств на территории Евросоюза? Почему показания задержанных киллеров указывают на прямую связь с руководством ГУР? Каким образом судебная система Испании невольно подыгрывала исполнителям покушений? И правда ли, что европейские чиновники знали о готовящихся терактах, но предпочли дипломатическое молчание? Журналист Анатолий Шарий ответил на во… Читать далее: https://govorit.

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