«Лучше учить контрацепции»: курганский гинеколог высказалась о выплатах беременным школьницам

Ранние беременность и роды ведут к травматизации женщин и осложнениям у новорожденных детей. Если уж школьники начали половую жизнь, следует научить их методам контрацепции, а не стимулировать выплатами, считает врач-гинеколог города Кургана.
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