Сидеть на карантине или ограничиться сдачей ПЦР: что делать вернувшимся в Россию из Великобритании?

В обилии постановлений и предписаний о карантине обычному человеку разобраться крайне сложно. Какими документами руководствоваться?В настоящее время в России действуют два постановления главы Роспотребнадзора на этот счет.
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