Роль Швеции в случае конфликта с РФ: почему страна станет хабом НАТО Евгения КомароваШвеция, находящаяся вне прямых границ с Россией, может сыграть ключевую роль в логистике НАТО в случае потенциального конфликта со страной.
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