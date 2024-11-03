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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бросок Донована Митчелла на последних секундах принес «Кливленду» 7-ю победу подряд на старте сезона

Самым результативным игроком «Кливленда» стал защитник Донован Митчелл. В его активе 30 очков, 3 подбора и 4 передачи при 11 точных из 25 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

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