В Астане прошла встреча по укреплению связей между народами Китая и Центральной Азии

3 июня, «Жэньминь жибао» онлайн -- 29 мая в Астане – столице Казахстана – прошла встреча по обмену историями в целях укрепления связей между народами Китая и Центральной Азии в рамках Медиафорума «Центральная Азия-Китай» - 2025.