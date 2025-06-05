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Китай

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В Астане прошла встреча по укреплению связей между народами Китая и Центральной Азии

3 июня, «Жэньминь жибао» онлайн -- 29 мая в Астане – столице Казахстана – прошла встреча по обмену историями в целях укрепления связей между народами Китая и Центральной Азии в рамках Медиафорума «Центральная Азия-Китай» - 2025.

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