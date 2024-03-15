«У нас четырехмесячный ребенок, а муж собрался после работы ходить в бассейн!» – негодует Ксения— …Смотрю – роется в шкафу утром перед работой, что-то ищет! – рассказывает про мужа двадцативосьмилетняя Ксения.
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