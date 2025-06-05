Миронов просит Путина вернуть смертную казнь

Возвращение смертной казни в России невозможно без принятия новой Конституции. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин, комментируя сообщение, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда (КС) в отношении этого вопроса.