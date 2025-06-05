Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    До тебя ещё не дошло, что враг у нас - коллективный запад, а Украина всего лишь инструмент в его руках?«Максимальная выд...
  • Александр Симаков
    👍Право на гнев
  • Иван Агеев
    Да и хрен с ними, пусть "забывают", надо будет - напомним. Зато хоть наше подрастающее поколение будет знать про Стал...Право на гнев

Миронов просит Путина вернуть смертную казнь

Миронов просит Путина вернуть смертную казнь

Возвращение смертной казни в России невозможно без принятия новой Конституции. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин, комментируя сообщение, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда (КС) в отношении этого вопроса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх